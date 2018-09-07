Зинченко в мощном промо-ролике FIFA вместе с Роналду и Неймаром

Футболист Манчестер Сити Александр Зинченко попал в проморолик FIFA 19 от компании EA Sports.

EA Sports представила ролик FIFA 19, в котором футболисты недовольны собственным рейтингом в популярном компьютерном симуляторе и надеются, что в нынешней версии игры он будет выше, чем в прошлом году.

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В съемках ролика приняли участие Криштиану Роналду, Пауло Дибала, Неймар, Арьен Роббен, Диего Коста, Кевин де Брюйне, Рахим Стерлинг. В проморолик также попал украинский хавбек Манчестер Сити Александр Зинченко.

По сюжету Зинченко просит барбера выбрить ему на затылке цифру 89.

Напомним, релиз футбольного симулятора запланирован на 28 сентября этого года.

К слову, звезды мирового футбола стали героями американского вестерна.

Фото: Скриншот видео EA SPORTS FIFA