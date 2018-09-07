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Сломал весло и нырнул: Кличко эпически упал с доски

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко решил попробовать себя в другом виде спорта.

Украинец давно поддерживает форму с помощью сап-серфинга – гребля на доске, стоя с веслом.

Но в этот раз Кличко перестарался с напором и сломал весло, после чего упал в воду.

Видео “эпического” падения Кличко выложил на своей странице в Instagram.

 

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Публикация от Wladimir Klitschko (@klitschko)

Читайте: В брызгах моря: Свитолина ошеломила поклонников фото в бикини

Напомним, Владимир Кличко и Хайден Панеттьери разорвали свои отношения.

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