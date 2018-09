От Бекхэма до Шавьера: топ-10 феноменальных голов с центра поля

Факты ICTV составили рейтинг из 10 лучших голов, забитых с центра поля.

Футбол – это игра не только миллионов, но и настоящее произведение искусства. То, ради чего болельщики приходят на стадион – голы, бывают совершенно безумными и невероятными.

Читайте: Не Пирло и не Роналду! Футболистка закрутила эффектный гол со штрафного

Особенно, если речь заходит о голах из центра поля, отличиться откуда мечтает каждый уважающий себя футболист.

Дэвид Бекхэм

Начнем с августа 1996-го года, когда свой знаменитый гол в ворота Уимблдона забил Дэвид Бекхэм. Именно этот удар дал очень мощный толчок его карьере. С просто талантливого парня он в одно мгновение превратился в любимца публики.

Хосе Луис Чилаверт

Все знают, что парагваец Хосе Луис Чилаверт – один из самых результативных вратарей в истории футбола. На его счету – 62 результативные удары. В Чилаверта даже хет-трик есть – его он оформил в игре аргентинских клубов Велес Сарсфилд и Феррокариль Оэсте в ноябре 1999 года. Но наверное парагваец навсегда запомнил и вот этот мяч за Велес, забитый тремя годами ранее.

Миленко Ачимович

Этот гол еще долго стоял перед глазами болельщиков сборной Украины конца 1990-х годов. Тогда мы были как никогда близки к дебюту на чемпионате Европы и считались фаворитами в противостоянии со сборной Словении, но это гол Миленко Ачимович после досадной ошибки Александра Шовковского перечеркнул все надежды.

Хаби Алонсо

20 сентября 2006-го года в игре против Ньюкасл Юнайтед (2:0) Хаби Алонсо подловил бывалого британца Стива Харпера, который упустил момент удара испанца.

Деян Станкович

В футболке с нерадзурри серб Деян Станкович оформил свой шедевр в игре с Дженоа. Это случилось в 2009 году в матче Серии А.

Уэйн Руни

На 7-й минуте матча против Вест Хэма Уэйн Руни в борьбе с защитником принял мяч рядом с центральной линией, оглянулся и недолго думая запустил его в дальний угол ворот соперника.

Клейтон Шавьер

Есть место шедеврам и в УПЛ. В 2013 году экс-лидер Металлиста Клейтон Шавьер положил невероятный мяч в ворота Черноморца. Не успели порадоваться одесситы взятию ворот Дишленковича, как аргентинец прямо из центра поля отправил мяч за шиворот Безотосного. Кстати, выиграл тогда Металлист – 3:1.

Рональдиньо

Легендарный бразилец в свои 37 лет порадовал болельщиков своим очередным шедевром с центра поля в 2017 году.

Ronaldinho will just never lose it pic.twitter.com/JA4TgH67i8 — Escojar (@Escojar) 11 декабря 2017 г.

Фара Уильямс

Женская команда Рединга продемонстрировала самый необычный розыгрыш с центра поля. Эпизод произошел в женской английского Суперлиге в матче между Редингом и Арсеналом. Шикарный гол забила Фара Уильямс.

In case you have missed it, here’s @fara_williams47‘ half way line goal straight from the restart! Urzzz pic.twitter.com/3xb9tKHeMp — Reading FC Women (@ReadingFCWomen) 6 ноября 2017 г.

Юрай Куцка

Эффектный мяч удалось забить словацком полузащитнику турецкого Трабзонспора Юраю Куцка. Сначала словак получил по ногам от соперника. Арбитр назначил штрафной. Разыгрывать мяч с партнерами Куцка не стал, увидев, что вратарь соперника Муслера слишком далеко вышел из ворот. Недолго думая, полузащитник разбежался и отправил мяч в левый верхний от голкипера угол ворот.

This is an absolutely ludicrous hit from the halfway line by Trabzonspor’s Juraj Kucka against Galatasaray. The swerve…my god, the swerve. pic.twitter.com/o0rvhWDANI — LateTackleMagazine (@LateTackle) 1 апреля 2018 г.

К слову, в Кубке Англии игрок забил автогол с центра поля.