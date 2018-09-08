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Тайсон в России рассказал о Ломаченко – лучшем боксере на планете

Майк Тайсон принял участие в открытии физкультурно-оздоровительного комплекса в Коркино, Челябинская область (Россия).

На торжественном мероприятии экс-чемпион мира по боксу рассказал, кого считает лучшим боксером мира независимо от весовой категории.

– Кто сейчас лучший? Мне нравится украинский парень Василий Ломаченко. Он очень хороший, у него отличный стиль. Эррол Спенс тоже неплох, но мне нравится Ломаченко, он лучший на данный момент, – сказал Тайсон.

Читайте: Ломаченко получил статус суперчемпиона WBA

Как известно, следующий бой Василия Ломаченко состоится в декабре в Лос-Анджелесе.

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