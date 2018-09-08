Украина – Словакия: прогноз букмекеров на матч

Букмекеры в матче Украина – Словакия верят именно в нашу сборную.

Завтра, 9 сентября, состоится матч второго тура Лиги наций между сборными Украины и Словакии. Поединок пройдет во Львове на стадионе Арена Львов.

Букмекеры считают фаворитом матча украинскую сборную. На победу сборной Украины дается коэффициент 2,02. Ничья оценивается коэффициентом 3,44. При этом на победу сборной Словакии можно поставить с коэффициентом 4,20.

Ранее Украина 6 раз встречалась со Словакией и одержала две победы. Еще три матча завершились вничью и одна победа на счету Словакии. Отметим, что поединок во Львове пройдет без зрителей.

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Напомним, вы сможете следить за ходом событий матча Украина – Польша в текстовой онлайн-трансляции на Фактах ICTV.

Фото: Павел Кубанов, ФФУ