Украина минимально победила Словакию во втором матче Лиги наций

Сборная Украины в рамках Лиги наций во втором туре взяла 3 очка в игре со Словакией.

Украина — Словакия – 1:0

Голы: Ярмоленко, 80 (пен)

Украина: Пятов, Матвиенко, Бурда, Степаненко (Сыдорчук, 86), Ярмоленко, Малиновский (Зинченко, 71), Коноплянка (Цыганков, 78), Марлос, Яремчук, Ракицкий, Караваев.

Словакия: Дубравка, Шкртел, Шатка, Вайсс (Руснак, 70), Немец (Дуда, 65), Шкриньяр, Губочан, Гамшик, Куцка (Грешуш, 78), Мак, Лоботка.

Сборная Украины одержала победу над сборной Словакии в матче 2-го тура Лиги наций УЕФА. Встреча состоялась во Львове на стадионе Арена Львов и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

По сравнению с первым матчем Лиги наций против чехов, игра со словаками выдалась несколько тяжелее. Первую атаку подопечные Шевченко провели на 5-й минуте – Коноплянка сместился с фланга и пробил в сторону дальней девятки, однако мяч пролетел мимо.

В течение матча сборная Украины демонстрировала хороший контроль мяча и комбинационный футбол с привычными подключениями Ярмоленко, Марлоса и Коноплянки по флангам. Словаки действовали вторым номером, однако это не мешало им проводить острые контратаки и время от времени наседать на ворота Пятова.

Украина открыла счет на 79-й минуте. Арбитр матча Сидиропулос назначил пенальти в ворота словаков за фол со стороны защитника словацкой сборной Шкриньяра. 11-метровый удар реализовал Андрей Ярмоленко.

В концовке встречи у Ярмоленко был хороший шанс оформить дубль, но вингер украинцев с 12-ти метров попал в угол, где стоял Дубравка.

В итоге сборная Украины, набрав 6 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице группы 1 в Лиге B, Словакия (0) – на 2-й строчке.

Следующий матч команда Украины проведет в Харькове с Чехией 16 октября, сборная Словакии встретится с чехами на домашнем стадионе 13 октября.

Напомним, Факты ICTV провели онлайн-трансляцию матча второго тура Лиги наций Украина — Словакия.

Фото: ФФУ.