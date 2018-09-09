Украина — Словакия: онлайн-трансляция матча

Смотрите онлайн-трансляцию матча второго тура Лиги наций Украина — Словакия на Фактах ICTV в воскресенье, 9 сентября, в 16.00.

Сборная Украины и сборная Словакии сойдутся на стадионе Арена Львов во Львове в рамках матча второго тура Лиги Наций в воскресенье, 9 сентября.

Это будет второй поединок для подопечных Андрея Шевченко в Лиге наций. В первой игре с чехами сине-желтые получили хороший эмоциональный заряд и продемонстрировали прекрасно игру, однако игра со словаками обещает быть намного тяжелее.

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Главный тренер сборной Словакии Ян Козак на игру против сборной Украины вызвал почти всех лучших футболистов страны. Очевидно, сыграет и главная звезда команды – Марек Гамшик. Словаки часто играют вторым номером, сознательно отдавая сопернику инициативу, но в контригре они очень опасны. А еще они очень сильные в защите, в отличии от украинской команды.

Прогноз букмекеров

По мнению букмекеров абсолютным фаворитом матча являются подопечные Андрея Шевченко. На победу Украины принимают с коэффициентом 1.91. Успех словаков оценивают в 4.70. Ничейный результат встречи – 3.30.

Прогноз Фактов ICTV

Украина — Словакия – 2:1