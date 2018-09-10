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Джокович выиграл US Open и сравнялся по титулам с Сампрасом

Серб Новак Джокович в финале теннисного турнира US Open взял верх над аргентинцем Хуаном Мартином дель Потро.

Новак Джокович стал победителем последнего в этом году турнира серии Grand Slam US Open.

В финале сербский теннисист переиграл аргентинца Хуана Мартина дель Потро – 6:3, 7:6, 6:3.

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Матч продолжался 3 часа и 19 минут. Джокович 1 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-поинта с 7-ми. Дель Потро выполнил 6 эйсов, реализовал 2 брейк-поинта и допустил 1 двойную ошибку.

По количеству титулов Grand Slam 31-летний серб сравнялся с Питом Сампрасом (14) и теперь уступает лишь Рафаэлю Надалю (17) и Роджеру Федереру (20).

Напомним, матчи двух украинских теннисистов Александра Долгополова и Екатерины Бондаренко признаны договорными.

ФотоZairbek Mansurov|Dreamstime.com

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