Джокович выиграл US Open и сравнялся по титулам с Сампрасом

Новак Джокович стал победителем последнего в этом году турнира серии Grand Slam US Open.

В финале сербский теннисист переиграл аргентинца Хуана Мартина дель Потро – 6:3, 7:6, 6:3.

Матч продолжался 3 часа и 19 минут. Джокович 1 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-поинта с 7-ми. Дель Потро выполнил 6 эйсов, реализовал 2 брейк-поинта и допустил 1 двойную ошибку.

@djokernole defeats Del Potro 6-3, 7-6, 6-3 to win his 3rd title in Flushing Meadows!

He now ties Pete Sampras for third place all-time on the Grand Slam singles titles list with 14.USOpen pic.twitter.com/xwzzmr22E0

— US Open Tennis (@usopen) 9 сентября 2018 г.