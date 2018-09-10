Игрок сборной Дании сломал таксисту челюсть

Экс-игрок Арсенала датчанин Никлас Бендтнер побил таксиста и сломал ему челюсть.

Бывший игрок лондонского Арсенала Никлас Бендтнер, который сейчас представляет норвежский Русенборг, напал на таксиста в Копенгагене.

Об этом сообщает издание Adresseavisen.

Издание связалось с компанией DanTaxi, перевозившей Бендтнера и выяснила, что датский футболист действительно сломал водителю челюсть.

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После инцидента таксист направился в больницу, где ему сделали операцию. Менеджер DanTaxi отметил, что компания подала заявление в полицию.

Это не первый случай, когда Бендтнер попадает в неприятность с таксистами. В 2014 году он снял штаны прямо в салоне такси и назвал водителя “маленькой шлюхой”.

В марте 2013 года он был отстранен от игр сборной Дании на полгода за вождение в нетрезвом виде.

Напомним, португальский тренер Жозе Моуринью получит год условного срока.

Фото: bendtner14.