PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт / Крауч: Роналду голышом у зеркала рассказывал, что красивее Месси/

Крауч: Роналду голышом у зеркала рассказывал, что красивее Месси

Экс-игрок сборной Англии Питер Крауч рассказал о нарциссизме форварда итальянского Ювентуса Криштиану Роналду.

Форвард английского Сток Сити Питер Крауч в своей автобиографии рассказал интересные факты об экс-форварде Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду.

Читайте: Зинченко в мощном промо-ролике FIFA вместе с Роналду и Неймаром

Цитаты из автобиографии футболиста приводит британское издание Daily Mail.

“Рио Фердинанд рассказывал нам, что Роналду мог встать голышом перед зеркалом, провести рукой по волосам и сказать: “Вау, я такой красивый! “Другие игроки Юнайтед пытались подшутить над ним и говорили: “В любом случае, Месси играет лучше, чем ты”. Что Роналду отвечал на это? Он пожимал плечами и улыбался: “Может и так. Но Месси не так хорош, как я”, цитирует отрывок из книги ресурс.

Напомним, Роналду выступал за МЮ с 2003 по 2009 годы, а Крауч и Фердинанд были партнерами в сборной Англии.

Ранее Роналду показал всех своих детей.

ФотоKatatonia82|Dreamstime.com

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Зинченко в мощном промо-ролике FIFA вместе с Роналду и Неймаром
ФИФА назвала тройку претендентов на звание Игрок года
УЕФА назвал лучший гол сезона 2017/18
Семья бьянконери: Роналду показал всех своих детей
Без Месси! УЕФА объявил тройку финалистов за звание игрока сезона
Неймар – космонавт, Роналду – моряк, Модрич – боксер. Крутые образы известных футболистов
Роналду опозорился на тренировке Ювентуса
Виновен! Роналду приговорили к двум годам тюрьмы
Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка