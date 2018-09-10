Крауч: Роналду голышом у зеркала рассказывал, что красивее Месси

Экс-игрок сборной Англии Питер Крауч рассказал о нарциссизме форварда итальянского Ювентуса Криштиану Роналду.

Форвард английского Сток Сити Питер Крауч в своей автобиографии рассказал интересные факты об экс-форварде Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду.

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Цитаты из автобиографии футболиста приводит британское издание Daily Mail.

“Рио Фердинанд рассказывал нам, что Роналду мог встать голышом перед зеркалом, провести рукой по волосам и сказать: “Вау, я такой красивый! “Другие игроки Юнайтед пытались подшутить над ним и говорили: “В любом случае, Месси играет лучше, чем ты”. Что Роналду отвечал на это? Он пожимал плечами и улыбался: “Может и так. Но Месси не так хорош, как я”, цитирует отрывок из книги ресурс.

Напомним, Роналду выступал за МЮ с 2003 по 2009 годы, а Крауч и Фердинанд были партнерами в сборной Англии.

Ранее Роналду показал всех своих детей.

Фото: Katatonia82|Dreamstime.com