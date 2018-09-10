PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт / Как в вольере для животных: украинский клуб посадил фанатов гостей в клетку/

Как в вольере для животных: украинский клуб посадил фанатов гостей в клетку

Футбольный клуб Ингулец, выступающий в Первой лиге огородил гостевой сектор решеткой.

Футбольный клуб Ингулец, выступающий в Первой лиге и представляет пгт Петрово Кировоградской области, шокировал сектором для фанатов гостевой команды.

Читайте: Адиос Динамо! Марадона перебрался в Мексику к наркобаронам

Три ряда сидений огородили металлической конструкции, напоминающей клетку.

Стадион Ингульца, претендующий на попадание в Премьер-лигу (после 8-ми туров в Первой лиге команда идет на 5-м месте), колоритный не только гостевым сектором. Вот так выглядит вход на арену.

Ингулец был основан в 2013 году. С сезона 2016/17 играет в Первой лиге.

К слову, собака стала помощником тренера парагвайского клуба.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка