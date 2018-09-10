Как в вольере для животных: украинский клуб посадил фанатов гостей в клетку

Футбольный клуб Ингулец, выступающий в Первой лиге огородил гостевой сектор решеткой.
Футбольный клуб Ингулец, выступающий в Первой лиге и представляет пгт Петрово Кировоградской области, шокировал сектором для фанатов гостевой команды.
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Три ряда сидений огородили металлической конструкции, напоминающей клетку.
Стадион Ингульца, претендующий на попадание в Премьер-лигу (после 8-ми туров в Первой лиге команда идет на 5-м месте), колоритный не только гостевым сектором. Вот так выглядит вход на арену.
Ингулец был основан в 2013 году. С сезона 2016/17 играет в Первой лиге.
К слову, собака стала помощником тренера парагвайского клуба.
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