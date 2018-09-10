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Во время футбольного матча с вертолета посыпались деньги

Клуб Лас-Вегас Лайтс, который выступает в Объединенной футбольной лиге (USL), устроил необычный перформанс для своих фанатов.

В перерыве футбольного матча между Лас-Вегас Лайтс и Лос-Анджелес Гэлакси-2, которые выступают в Объединенной футбольной лиге (USL) с вертолета было сброшено 5 тыс. американских долларов.

Собирать 1-долларовые купюры бросились две сотни поклонников.

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“Люди говорят, что мы сумасшедшие вне поля. А на поле мы смиренно играем в футбол. И тут я подумал: а почему бы не наградить наших фанатов за любовь?” – цитирует заявление владельца клуба Бретта Лешбрука Las Vegas Review-Journal.

Фанаты бурно радовались подарку с неба, несмотря на то, что Лайтс в этот день проиграли второй команде Лос-Анджелес Гэлэкси.

Ранее Факты ICTV писали, что Манчестер Юнайтед решил окончательно добить своих фанатов.

Фото: Скриншот відео Las Vegas Lights Football Club.

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