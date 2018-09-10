Во Франции застрелили 20-летнего футболиста Сент-Этьена

Футболист резервной команды Сент-Этьена Уильям Гомис погиб в результате стрельбы, которая произошла в ночь с 9-го на 10-е сентября и Ла-Сен-сюр-Мер (Франция).
Игрок второго состава французского Сент-Этьену Уильям Гомис погиб во время стрельбы, которая произошла в Ла-Сен-сюр-Мер в департаменте Вар во Франции.
Об этом сообщает официальный сайт клуба.
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По информации издания, кроме 20-летнего футболиста был также застрелен 14-летний подросток. О подробностях происшествия не сообщается.
Пресс-служба клуба Сент-Этьен пока не давала комментариев по поводу этой информации.
Сент-Этьен после четырех туров чемпионата Франции занимает девятое место в турнирной таблице.
Ранее Факты ICTV писали, что у боксера Беринчика умер сын.
Фото: ASSE.