Все претенденты на символическую сборную года ФИФА

FIFPro назвала 55 кандидатов на попадание в символическую сборную 2018 года.

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) объявила имена 55 игроков, претендующих на попадание в символическую сборную года FIFA FIFPro.

Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

В голосовании приняли участие 25 тыс. футболистов-профессионалов из 65 стран мира.

FIFPro назвала 5 вратарей, 20 защитников, 15 полузащитников и 15 нападающих.

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Вратари: Джанлуиджи Буффон (Италия, ПСЖ/Ювентус), Тибо Куртуа (Бельгия, Реал/Челси), Давид Де Хеа (Испания, Манчестер Юнайтед), Кейлор Навас (Коста-Рика, Реал), Марк-Андре тер Стеген (Германия, Барселона);

Защитники: Жорди Альба (Испания, Барселона), Дани Алвес (Бразилия, ПСЖ), Даниэль Карвахаль (Испания, Реал), Джорджо Кьеллини (Италия, Ювентус), Виргил ван Дейк (Голландия, Ливерпуль), Диего Годин (Уругвай, Атлетико), Матс Хуммельс, Йозуа Киммих (оба – Германия, Бавария), Деян Ловрен (Хорватия, Ливерпуль), Марсело (Бразилия, Реал), Йерри Мина (Колумбия, Эвертон/Барселона), Бенжамен Павар (Франция, Штутгарт), Жерар Пике (Испания, Барселона), Серхио Рамос (Испания, Реал), Тиаго Силва (Бразилия, ПСЖ), Киран Триппьер (Англия, Тоттенхэм), Самюэль Умтити (Франция, Барселона), Рафаэль Варан (Франция, Реал), Шиме Врсалько (Хорватия, Интер/Атлетико), Кайл Уокер (Англия, Манчестер Сити);

Полузащитники: Серджи Бускетс (Испания, Барселона), Каземиро (Бразилия, Реал), Филиппе Коутиньо (Бразилия, Барселона/Ливерпуль), Кевин де Брюйне (Бельгия, Манчестер Сити), Эден Азар (Бельгия, Челси), Андрес Иньеста (Испания, Виссел Кобе/Барселона), Иско (Испания, Реал), Нголо Канте (Франция, Челси), Тони Кроос (Германия, Реал), Неманя Матич (Сербия, Манчестер Юнайтед), Лука Модрич (Хорватия, Реал), Поль Погба (Франция, Манчестер Юнайтед), Иван Ракитич (Хорватия, Барселона), Давид Сильва (Испания, Манчестер Сити), Артуро Видаль (Чили, Барселона/Бавария);

Нападающие: Карим Бензема (Франция, Реал), Эдинсон Кавани (Уругвай, ПСЖ), Пауло Дибала (Аргентина, Ювентус), Антуан Гризманн (Франция, Атлетико), Харри Кейн (Англия, Тоттенхэм), Роберт Левандовски (Польша, Бавария), Ромелу Лукаку (Бельгия, Манчестер Юнайтед), Марио Манджукич (Хорватия, Ювентус), Садьо Мане (Сенегал, Ливерпуль), Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ), Лионель Месси (Аргентина, Барселона), Неймар (Бразилия, ПСЖ), Криштиану Роналду (Португалия, Ювентус/Реал), Мохаммед Салах (Египет, Ливерпуль), Луис Суарес (Уругвай, Барселона).

Символическая сборная года FIFA FIFPro будет объявлена 24 сентября в Лондоне на церемонии вручения наград. В нее войдут один голкипер, четыре защитника, три полузащитника и три форварда.

Ранее УЕФА назвала лучших футболистов сезона.

Фото: FIFPro.