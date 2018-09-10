Звезда Ливерпуля любит мыть посуду и не планирует съезжать от родителей

Защитник Ливерпуля Трент Александр-Арнольд признался, что пока не готов к самостоятельной жизни.

Защитник Ливерпуля Трент Александр-Арнольд признался, что пока не планирует съезжать от родителей.

Об этом футболист рассказал в интервью The Guardian.

— Переезд может и подождать. В отличие от пылесоса. Это моя домашняя работа. Я не лучший в этом деле и вообще мне больше нравится мыть посуду. Я благодарен родителям. Они всегда меня поддерживали, но напоминали, что лишь два процента ребят становятся профессионалами. Я знал, что с футболом может не получиться, поэтому получал образование и сидел за книгами, – сказал Александр-Арнольд.

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В прошлом сезоне Трент ворвался в первую команду Ливерпуля, воспользовавшись травмой Натаниэля Клайна. За год Александр-Арнольд дорос до игрока сборной Англии, с которой впоследствии поехал на чемпионат мира.

В этом сезоне 19-летний Александр-Арнольд сыграл во всех 4 матчах Ливерпуля в АПЛ.

Напомним, в 4-м туре АПЛ Ливерпуль пропустил от Лестера после грубой ошибки Алиссона.

Фото: Vladyslav Moskovenko|Dreamstime.com