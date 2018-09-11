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Где смотреть Испания — Хорватия

Прямую трансляцию матча второго тура в Лиге наций между Испанией и Хорватией покажет телеканал Футбол 2.

Матч пройдет 11 сентября в Эльче на стадионе Эстадио Мкануель Мартинес Валеро.

Начало матча в 21:45.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 2.

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Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETVlivesportsmotrisport и SportLive.

Напомним, Вукоевич вернулся в тренерский штаб сборной Хорватии.

Фото: HNS | CFF

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