Джон Терри передумал переходить в московский Спартак из-за репутации России

Экс-игрок лондонского Челси и сборной Англии Джон Терри не станет игроком Спартак Москва.

Легендарный защитник Челси и сборной Англии Джон Терри отказался переходить в российский Спартака.

Футболист уже прошел медосмотр в Москве и дал согласие на подписание контракта по схеме 1+1 и зарплатой 1,8 миллиона фунтов в год. Впрочем, футболист неожиданно изменил свое мнение.

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По информации издания Спорт-Экспресс, это связано с негативным отношением британских СМИ к России и эта проблема беспокоит семью футболиста.

Напомним, 5 марта стало известно, что в Великобритании бывший российский разведчик Скрипаль и его дочь попали в больницу после отравления неизвестным веществом.

14 марта премьер-министр Тереза ​​Мэй объявила о высылке из страны 23 дипломатов РФ и об отмене визита главы российского МИД Сергея Лаврова в страну из-за отравления в Солсбери.

Впоследствии спецслужбы Великобритании установили личности подозреваемых в токсическом нападение на экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Также во время чемпионата мира футболисты сборной Англии отказались есть каравай, подаренный в РФ.

Фото: Evren Kalinbacak|Dreamstime.com