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И снова Кариус! Экс-голкиперу Ливерпуля забили фантастический гол

Полузащитник Бешикташа Рикарду Куарежма забил фантастический гол на тренировке своей комнады в ворота Лориса Кариус.

Португальский хавбек Бешикташа Рикардо Куарежма забил гол рабоною новичку команды голкиперу Лорис Кариус.

Футболист классно пробил и точно попал в верхний угол ворот.

Читайте: Звезда Ливерпуля любит мыть посуду и не планирует съезжать от родителей

Соответствующее видео появилось в аккаунте 433 в Instagram.

 

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Rabona King  @ricardoquaresmaoficial @besiktas

Допис, поширений 433 | Football (Soccer) (@433)

Отметим, что Куарежма очень эмоционально отпраздновал взятие ворот Кариуса.

Напомним, что Бешикташ летом арендовал Лориса Кариуса в Ливерпуля.

ФотоKatatonia82|Dreamstime.com

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