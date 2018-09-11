Капризное дитя: скандальная карикатура на Серену Уильямс

Автора карикатуры на Серену Уильямс в финале US Open обвинили в сексизме и расизме.

Австралийский художник Марк Найт опубликовал в Twitter карикатуру на Серену Уильямс, которая устроила скандал в финале теннисного турнира US Open.

Карикатурист изобразил спортсменку капризным ребенком, который разбил ракетку и потерял соску. Она прыгала от негодования, а в это время судья обращался к ее 20-летней соперницы Наоми Осаке: “Пожалуйста, просто дайте ей победить”.

За короткий период картинка стала вирусной. Многие из поклонников таланта Уильямс-младшей и различные правозащитники назвали карикатуру расистской и сексистской и призвали Найта удалить ее.

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Напомним, в финале US Open Уильямс сначала получила первое предупреждение за подсказку с трибуны своего тренера Патрика Муратоглу. Затем, проиграв пятый гейм второй партии, американка была наказана штрафным очком за сломанную о корт ракетку.

При счете 4:3 Серена подошла к судейской вышки и высказала все, что думает о арбитра, за что была лишена гейма за оскорбление судьи. После этого Уильямс вызвала на корт главного рефери турнира и на повышенных тонах пыталась обжаловать решение, но наказание не было отменено. После матча Серена обвинила арбитра в сексизме.

Нагадаємо, Джокович выиграл US Open и сравнялся по титулам с Сампрасом.

Фото: Zhukovsky|Dreamstime.com, Mark Knight.