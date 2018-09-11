Профессиональная прыгунья в высоту Айрине Пальшите часто радует своих поклонников яркими снимками.

Литовская легкоатлетка Айрине Пальшите родом из Каунаса, ей 26 лет. Девушка неоднократно появлялась на обложках журналов, а также является лицом бренда Nike. По образованию она экономист.

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Айрине смело может похвастаться своими спортивными достижениями. На Универсиаде в разные годы она собрала полный комплект наград, а в 2017 стала чемпионкой Европы в помещении.

Интересно, что Пальшите является принципиальной соперницей для украинки Юлии Левченко, с которой у литовки в основном идет борьба за высшую ступень пьедестала.



Фото: instagram.com/airinepalsyte/

Фото: instagram.com/airinepalsyte/

Фото: instagram.com/airinepalsyte/

Фото: instagram.com/airinepalsyte/

Фото: instagram.com/airinepalsyte/

Фото: instagram.com/airinepalsyte/

Фото: instagram.com/airinepalsyte/

Фото: instagram.com/airinepalsyte/

Фото: instagram.com/airinepalsyte/

Фото: instagram.com/airinepalsyte/

Фото: instagram.com/airinepalsyte/

Фото: instagram.com/airinepalsyte/

Фото: instagram.com/airinepalsyte/

Фото: instagram.com/airinepalsyte/

Фото: instagram.com/airinepalsyte/

Фото: instagram.com/airinepalsyte/

Фото: instagram.com/airinepalsyte/ Фото: instagram.com/airinepalsyte/ Super bella! Легкоатлетка с внешностью модели покоряет Instagram / 18 фотографий

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