Super bella! Легкоатлетка с внешностью модели покоряет Instagram

Профессиональная прыгунья в высоту Айрине Пальшите часто радует своих поклонников яркими снимками.
Литовская легкоатлетка Айрине Пальшите родом из Каунаса, ей 26 лет. Девушка неоднократно появлялась на обложках журналов, а также является лицом бренда Nike. По образованию она экономист.
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Айрине смело может похвастаться своими спортивными достижениями. На Универсиаде в разные годы она собрала полный комплект наград, а в 2017 стала чемпионкой Европы в помещении.
Интересно, что Пальшите является принципиальной соперницей для украинки Юлии Левченко, с которой у литовки в основном идет борьба за высшую ступень пьедестала.
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Фото: instagram.com/airinepalsyte/
Фото: instagram.com/airinepalsyte/
Фото: instagram.com/airinepalsyte/
Фото: instagram.com/airinepalsyte/
Фото: instagram.com/airinepalsyte/
Фото: instagram.com/airinepalsyte/
Фото: instagram.com/airinepalsyte/
Фото: instagram.com/airinepalsyte/
Фото: instagram.com/airinepalsyte/
Фото: instagram.com/airinepalsyte/
Фото: instagram.com/airinepalsyte/
Фото: instagram.com/airinepalsyte/
Фото: instagram.com/airinepalsyte/
Фото: instagram.com/airinepalsyte/
Фото: instagram.com/airinepalsyte/
Фото: instagram.com/airinepalsyte/
Фото: instagram.com/airinepalsyte/
Фото: instagram.com/airinepalsyte/
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