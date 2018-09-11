УЕФА планирует создать еще один клубный турнир

УЕФА планирует ввести третий клубный турнир кроме Лиги чемпионов и Лиги Европы с 2021 года.
Начиная с 2021 УЕФА обещает добавить еще один турнир для европейских клубов.
Об этом сообщает BBC.
Руководитель Ассоциации европейских футбольных клубов и босс туринского Ювентуса Андреа Агнелли заявил, что соответствующему решению дали зеленый свет и оно ожидает одобрения.
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Пока неизвестно никаких деталей о том, когда и в каком формате будет организовано турнир.
Также Агнелли добавил, что современная модель существующего международного календаря нуждается в модернизации до 2024 года.
Ранее УЕФА назвал лучший гол сезона 2017/18.
Фото: Cosmin Iftode|Dreamstime.com
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