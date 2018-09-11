Сборная Украины по футболу попала в компанию в Испанию

Сборная Украины стала одной из 5-ти европейских национальных команд, которые не проигрывали в 2018 году.

Сборная Украины попала в число пяти европейских команд, которые в 2018 году провели более пяти матчей и ни разу не проиграли.

Не знали поражений в основное время: Испания, Румыния, Косово, Андорра и Украина. Правда, только Испания играла на чемпионате мира 2018, в рамках которого проиграла России в серии пенальти.

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Команда Андрея Шевченко с начала года провела четыре товарищеские встречи и два матча в Лиге наций (Саудовская Аравия 1:1, Япония 2:1, Марокко 0:0, Албания 4:1, Чехия 2:1, Словакия 1:0).

Следующий матч украинцы проведут против Италии в качестве спарринга перед домашней игрой с Чехией в Лиге наций.

Напомним, сборная Украины в рамках Лиги наций во втором туре взяла 3 очка в игре со Словакией.

Фото: ФФУ.