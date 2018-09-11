PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт / Сборная Украины по футболу попала в компанию в Испанию/

Сборная Украины по футболу попала в компанию в Испанию

Сборная Украины стала одной из 5-ти европейских национальных команд, которые не проигрывали в 2018 году.

Сборная Украины попала в число пяти европейских команд, которые в 2018 году провели более пяти матчей и ни разу не проиграли.

Не знали поражений в основное время: Испания, Румыния, Косово, Андорра и Украина. Правда, только Испания играла на чемпионате мира 2018, в рамках которого проиграла России в серии пенальти.

Читайте: Все претенденты на символическую сборную года ФИФА

Команда Андрея Шевченко с начала года провела четыре товарищеские встречи и два матча в Лиге наций (Саудовская Аравия 1:1, Япония 2:1, Марокко 0:0, Албания 4:1, Чехия 2:1, Словакия 1:0).

Следующий матч украинцы проведут против Италии в качестве спарринга перед домашней игрой с Чехией в Лиге наций.

Напомним, сборная Украины в рамках Лиги наций во втором туре взяла 3 очка в игре со Словакией.

Фото: ФФУ.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка