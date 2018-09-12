Испания нанесла Хорватии самое крупное поражение в истории

Сборная Испания разгромила сборную Хорватии во втором туре Лиги наций.

Испания — Хорватия 6:0

Голы: Сауль, 24, Асенсио, 33, Л. Калинич, 35 (авт.), Родриго, 49, Рамос, 57, Иско, 70

Испания: Де Хеа, Карвахаль (Аспиликуэта, 75), Начо, Рамос, Гайя, Сауль (Тиаго, 65), Бускетс (Родри, 59), Себальос, Асенсио, Родриго, Иско.

Хорватия: Л. Калинич, Врсалько (Рог, 20), Митрович, Вида, Пиварич, Ракитич, Брозович (Пьяца, 62), Ковачич, Модрич, Перишич, Сантини (Ливая, 71).

Сборная Испании разгромила Хорватию в матче второго тура группового этапа Лиги наций. Встреча прошла на стадионе Мануэль Мартинес Валеро в испанском Эльче и завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев.

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Голами в составе испанской национальной команды отличились Сауль, Марко Асенсио, Родриго, Серхио Рамос и Иско. Автогол на счету хорватского голкипера Калинича.

Соперником команды по группе является сборная Англии. После двух сыгранных туров испанцы имеют 6 пунктов и занимают первое место в турнирной таблице группы. Англия и Хорватия пока не сумели набрать очков.

Напомним, Вукоевич вернулся в тренерский штаб сборной Хорватии.

Фото: Getty Images.