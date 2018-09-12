PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт / Кличко: Обновленный стадион Старт откроем в 2019 году/

Кличко: Обновленный стадион Старт откроем в 2019 году

В следующем году столичные власти планируют восстановить и открыть стадион Старт – после того, как правительство передаст этот объект из государственной собственности в собственность общины Киева.

Виталий Кличко в эфире радио Киев-98 FM заявил, что киевская власть в следующем году планирует восстановить и открыть стадион Старт.

Об этом сообщает пресс-служба городского головы.

— Мы вместе с общественностью, в судах, отстояли Старт, который хотели застроить. Теперь знаковый стадион, где во времена Второй мировой войны состоялся “матч смерти”, нужно вернуть в собственность общины Киева. В следующем году наша задача – открыть уже обновленный стадион Старт. Это – моя миссия как мэра-спортсмена, — сказал Кличко.

Он отметил, что городская власть делает все, чтобы создать условия, чтобы киевляне и гости столицы имели возможность заниматься спортом.

Читайте: Лучшие боксеры планеты: рейтинги возглавили  Усик и Ломаченко

— Одна из важнейших составляющих для каждого человека – его здоровье. И я, как спортивный мэр, делаю на этом акцент в своей работе. Спортивные площадки на открытом воздухе, спортивные школы, стадионы должны быть в достаточном количестве, — добавил он.

Мэр напомнил, что также в собственность киевской общины вернули Киевский велотрек, который полностью реконструировали. Условия для занятий спортом создают и в обновленных столичных парках.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко открыл скульптуру богатыря Ильи Муромца, которую установили в столице, в парке Муромец.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Как выбрать спорт для ребенка: почему важно стоять на своем и на что обращать внимание
Признался! Моуринью получит год условного срока
Дисплеи и парты-трансформеры: в Киеве открыли “умную школу”
Свитолина вышла в 1/8 финала US Open
Российский боец после нокаута напал на рефери, тот его едва не задушил
Сборная Украины на Лиге наций: Шевченко объявил список футболистов
Лунин перешел в Леганес – официально
Кличко выразил соболезнования семье и близким сенатора Джона Маккейна
Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка