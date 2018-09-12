Кличко: Обновленный стадион Старт откроем в 2019 году

В следующем году столичные власти планируют восстановить и открыть стадион Старт – после того, как правительство передаст этот объект из государственной собственности в собственность общины Киева.

Виталий Кличко в эфире радио Киев-98 FM заявил, что киевская власть в следующем году планирует восстановить и открыть стадион Старт.

Об этом сообщает пресс-служба городского головы.

— Мы вместе с общественностью, в судах, отстояли Старт, который хотели застроить. Теперь знаковый стадион, где во времена Второй мировой войны состоялся “матч смерти”, нужно вернуть в собственность общины Киева. В следующем году наша задача – открыть уже обновленный стадион Старт. Это – моя миссия как мэра-спортсмена, — сказал Кличко.

Он отметил, что городская власть делает все, чтобы создать условия, чтобы киевляне и гости столицы имели возможность заниматься спортом.

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— Одна из важнейших составляющих для каждого человека – его здоровье. И я, как спортивный мэр, делаю на этом акцент в своей работе. Спортивные площадки на открытом воздухе, спортивные школы, стадионы должны быть в достаточном количестве, — добавил он.

Мэр напомнил, что также в собственность киевской общины вернули Киевский велотрек, который полностью реконструировали. Условия для занятий спортом создают и в обновленных столичных парках.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко открыл скульптуру богатыря Ильи Муромца, которую установили в столице, в парке Муромец.