Лунин попал в символическую сборную Ла Лиги

Андрей Лунин попал в символическую сборную лучших арендованных игроков в Примере.

Голкипер Леганес Андрей Лунин попал в символическую сборную лучших арендованных игроков в испанской Примеры.

Авторитетное издание Marca проанализировала всех игроков, находящихся в аренде и Ла Лиге и составила лучшую, к которой и попал украинский голкипер.

Смотрите: И снова Кариус! Экс-голкиперу Ливерпуля забили фантастический гол

Вот так выглядит символическая сборная:

Голкипер: Андрей Лунин (Леганес)

Защитники: Луис Адвинкула (Райо Вальекано), Пабло Инсуа (Уэска), Тео Эрнандез (Реал Сосьедад)

Полузащитники: Джонни (Депортиво Алавес), Джованни Ло Чельсо (Реал Бетис), Гоналон (Севилья), Денис Черышев (Валенсия)

Нападающие: Андре Силва (Севилья), Миши Батчуай (Валенсия), Сандро Рамирес (Реал Сосьедад)

Напомним, 19-летний Лунин перешел на правах годичной аренды из Реала в Леганес.

Фото: Real Madrid FC