Донецкий Шахтер представил фотовыставку посвященную выступления клуба в Лиге чемпионов.

Шахтер в киевском ЦУМе представил уникальную фотовыставку посвященную выступал клуба в Лиге чемпионов.

Об этом сообщает официальный сайт горняков.

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В экспозиции представлены 34 фотографии, которые позволят болельщикам вновь пережить незабываемые моменты матчей любимой команды в самом престижном клубном турнире Европы.

Торжественное открытие выставки посетили главный тренер Шахтера Паулу Фонсека и его ассистент Игор Дуляй, вратарь Андрей Пятов, а также легенды, принимавшие участие в первой для горняков Лиге чемпионов: Геннадий Зубов, Сергей Попов, Валерий Кривенцов, Дмитрий Шутков, Вячеслав Шевчук.

— Для меня большая честь быть рядом с легендами, которые создавали красивую историю Шахтера. Это повод для гордости не только для болельщиков клуба, но и для всех украинцев. Лига чемпионов – особый турнир, продвигающий в том числе страну и ее футбол, соревнование с чувством огромной ответственности. Это требовательные и сложнейшие матчи с лучшими европейскими командами. Никто и никогда не может быть уверен в результате в Лиге чемпионов. Но есть нечто большее, чем результат, – имидж украинского футбола. Мы всегда хотим побеждать, – сказал наставник Шахтера Паулу Фонсека.













Шахтер в Лиге чемпионов: горняки представили фотовыставку / 7 фотографий

Встреча завершилась автограф- и фотосессией, а выставка продолжит свою работу с 11 сентября по 4 октября и открыта для всех желающих ежедневно с 10:00 до 22:00 на седьмом этаже столичного ЦУМа.

Напомним, первый матч в Лиге чемпионов сезона-2018/19 Шахтер проведет 19 сентября в Харькове с Хоффенхаймом.

К слову, Шахтер одержал легкую победу над Мариуполем в матче седьмого тура украинской Премьер-лиги.

Фото: shakhtar.com