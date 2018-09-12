Цуренко претендует на Прорыв месяца от WTA

Украинская теннисистка Леся Цуренко попала в номинацию Прорыв месяца от Женской теннисной организации (WTA).
Леся Цуренко претендует на звание Прорыв месяца по версии WTA.
Вторая ракетка Украины попала в список пяти теннисисток, среди которых и определится победительница путем голосования на официальном сайте WTA.
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Кроме Цуренко на звание также претендуют представительница Белоруссии Арина Соболенко, чешка Маркета Вондроушова, Анастасия Севастова из Латвии и австралийка Эшли Барти.
Голосование завершится 13 сентября. Победительницу объявят в пятницу, 14 сентября.
В августе Цуренко впервые в карьере дошла до четвертьфинала Открытого чемпионата США по теннису (US Open), где уступила будущей чемпионке японке Наоми Осаке.
Напомним, Джокович выиграл US Open и сравнялся по титулам с Сампрасом.
Фото: Katatonia82|Dreamstime.com