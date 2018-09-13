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Самый быстрый даже в невесомости: Усэйн Болт выиграл необычные соревнования по бегу

Восьмикратный олимпийский чемпион и обладатель действующих рекордов по спринту на 100 и 200 метров Усэйн Болт принял участие в соревнованиях по челночному бегу в условиях невесомости и победил.

Об этом спринтер рассказал в Twitter.

Соревнования провели на модифицированном самолете Airbus A300 Zero-G. В нем благодаря параболической траектории движения (когда судно периодически набирает высоту и снижается) почти ежеминутно возникает низкая гравитация, которая длится 25 секунд. В общем соперники провели в невесомости около четырех минут.

В забеге помимо Болта приняли участие астронавт Жан-Франсуа Кларвой и дизайнер Октав де Голль, который разработал бутылку, из которой можно пить шампанское в невесомости.

Во время испытания Болт несколько раз коснулся ногами пола и перевернулся. Сначала он отставал от других участников, но после сумел вырваться вперед.

После соревнований спортсмен рассказал, что “почувствовал себя ребенком в кондитерской”.


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К слову, ранее голливудский актер Марк Уолберг опубликовал описание того, как строит свой день.

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