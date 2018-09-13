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Раскрыты три секрета молодости Роналду

Врачи, которые работали с Криштиану Роналду, поделились секретами великолепной формы футболиста.

Врач мадридского футбольного клуба Реал Хуан Карлос Эрнандес и медик Манчестер Юнайтед Мик Клегг, работавшие вместе с нападающим Криштиану Роналду, поделились секретами успеха португальца. Их слова приводит Calciomercato, передает Lenta.ru.

– Три составляющих успеха Роналду: правильные тренировки, правильное питание и правильный отдых, — рассказал Эрнандес.

По словам Клегга, главная разница между нападающим и другими футболистами — в любви к профессии.

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– Роналду предан делу — вот в чем секрет. Он никогда не останавливается, — отметил врач.

Напомним, на медосмотре в Ювентусе врачи констатировали феноменальное состояние здоровья Роналду.

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