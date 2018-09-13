Украинец взял бронзу на чемпионате мира по стрельбе

21-летний украинец Павел Коростылев выиграл бронзовую награду на чемпионате мира по пулевой стрельбе.

Павел Коростылев набрал 586 очков на чемпионате мира по пулевой стрельбе.

Он стал третьим в стрельбе из крупнокалиберного пистолета на 25 м.

Первым оказался бразилец Жулиу Алмейда (591), вторым – немец Кристиан Райце (588).

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К слову, медаль Коростылева стала десятой для сборной Украины на ЧМ в Южной Корее.

В целом наши стрелки завоевали 2 золота, 4 серебра и 4 бронзы.

Кстати, Факты ICTV публиковали результаты и расписание матчей Лиги наций.

Фото: Новости стрельбы пулевой/Facebook