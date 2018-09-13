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С левой точно в ворота: Зинченко забил с углового

Украинец Александр Зинченко на тренировке Манчестер Сити эффектно забил мяч в ворота, находясь за лицевой линией.

21-летний полузащитник Манчестер Сити и сборной Украины по футболу Александр Зинченко показал, как нужно забивать мячи даже с отрицательного угла.

В Instagram футболист опубликовал видео, на котором запечатлен его гол, при этом сам украинец стоял за линией ворот у углового флажка.

Читайте: Зинченко в мощном промо-ролике FIFA вместе с Роналду и Неймаром

 

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Публикация от Oleksandr Zinchenko (@zinchenko_96)

Напомним, в текущем сезоне Александр Зинченко пока не появлялся на поле в составе Манчестер Сити, однако в составе сборной Украины успел отыграть в двух матчах.

При этом его мяч на 93 минуте принес Украине победу над Чехией в первом туре Лиги Наций.

ФотоAlexander Ishchenko\Dreamstime.com

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