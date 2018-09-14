Украинский футбол выходит на новый уровень – ФФУ

Федерация футбола Украины заняла активную позицию в развитии спортивной инфраструктуры страны и заручилась серьезной поддержкой УЕФА.

Об этом сообщает издание Lb.ua со ссылкой на заявления Мирона Маркевича.

– В ближайших планах – построить в Украине 50 полноразмерных стадионов и 2,5 тысячи мини-футбольных полей с искусственным покрытием. Футбольная площадка, которая появляется во дворе, является центром притяжения для молодежи, толчком к выбору здорового образа жизни, предпосылкой для объединения в клубы, рождения футбольной культуры, традиций, – заявил Маркевич.

В качестве примера эксперт привел Исландию и ее подход в развитии футбола в стране.

– В Исландии в 2000 году на всю страну было 5 искусственных полей и 7 залов, в которых можно было играть зимой, а национальная сборная находилась за пределами пятого десятка рейтинга ФИФА. Сегодня там построено около 25 полноразмерных искусственных полей и около 150 мини-полей. И это на 330 000 населения! Там существует принцип свободного использования футбольной площадки любой командой, которая хочет играть, а поля построено рядом со школами, чтобы дети могли играть в свободное время , – говорит Маркевич.

Директор завода ФФУ продакшн Андрей Бондаренко заявил, что технология производства искусственных полей гарантирует качество на срок более 8-ми лет. По мнению экспертов отрасли это позволит вывести уровень любительского футбола на качественно новый уровень по всей стране.

Кроме того, завод ФФУ Продакшн стал первым отечественным заводом по изготовлению искусственного покрытия. Для производства искусственных полей выбрали немецкую технологию.

Напомним, ранее сообщалось, что в ФФУ получили одобрение УЕФА касательно надписи Слава Украине на спортивной форме национальной сборной по футболу.