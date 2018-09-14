PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт / Цель - Джошуа: когда дебют Усика в супертяжах/

Цель – Джошуа: когда дебют Усика в супертяжах

Александр Усик выйдет на ринг в супертяжелом дивизионе не раньше конца следующего года.

Генеральный директор промоутерской компании K2 Promotions Ukraine Александр Красюк ожидает дебют украинского чемпиона Александра Усика в супертяжелом дивизионе не раньше конца следующего года.

По его словам, главная цель нашего боксера – бой с британцем Энтони Джошуа.

– Сделаем все, чтобы это произошло в конце следующего года. После перехода в элитный дивизион он будет искать боя с королем веса, которым на данный момент является Джошуа. Можно ожидать, что бой Усика и Джошуа станет чем-то экстраординарным в современном боксе.

Читайте: Усик – Белью: ставки букмекеров на бой

Нам не следует заглядывать слишком далеко вперед. Но если Усик победит Белью, он, несомненно, перейдет в супертяжелый вес, – цитирует Красюка Sky Sports.

Напомним, бой Усик – Белью запланирован на 10 ноября.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка