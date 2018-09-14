Цель – Джошуа: когда дебют Усика в супертяжах

Александр Усик выйдет на ринг в супертяжелом дивизионе не раньше конца следующего года.

Генеральный директор промоутерской компании K2 Promotions Ukraine Александр Красюк ожидает дебют украинского чемпиона Александра Усика в супертяжелом дивизионе не раньше конца следующего года.

По его словам, главная цель нашего боксера – бой с британцем Энтони Джошуа.

– Сделаем все, чтобы это произошло в конце следующего года. После перехода в элитный дивизион он будет искать боя с королем веса, которым на данный момент является Джошуа. Можно ожидать, что бой Усика и Джошуа станет чем-то экстраординарным в современном боксе.

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Нам не следует заглядывать слишком далеко вперед. Но если Усик победит Белью, он, несомненно, перейдет в супертяжелый вес, – цитирует Красюка Sky Sports.

Напомним, бой Усик – Белью запланирован на 10 ноября.