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Пеллегрини обьяснил, почему Ярмоленко нет в старте

Наставник Вест Хэма Мануэль Пеллегрини объяснил, почему украинский полузащитник Андрей Ярмоленко не появляется в основном составе команды.

По словам чилийского тренера Мануэля Пеллегрини, Андрею Ярмоленко нужно время, чтобы изучить английскую Премьер-лигу, а также приспособиться к ее высокому темпу, сообщает официальный сайт лондонского клуба.

– Он – крайний полузащитник, и действует против крайних защитников соперника, которые постоянно атакуют. Андрей добавляет, поэтому посмотрим, когда он выйдет в старте, – добавил Пеллегрини.

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В стартовавшем сезоне английской Премьер-лиги Ярмоленко провел четыре матча из четырех, но во всех из них появлялся на замену. В поединке 1/32 финала Кубка Лиги вингер вышел в основе и был заменен.

Напомним, свой дебютный матч в английской премьер-лиге Ярмоленко провел против Ливерпуля.

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