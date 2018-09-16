Ибрагимович забил свой 500-й гол – ударом в стиле карате

Шведский футболист Златан Ибрагимович, выступающий за Лос-Анджелес Гэлакси, забил 500-й гол в карьере.
В чемпионате MLS Торонто на своем поле победил Лос-Анджелес Гэлакси – 5:3. Но в историю эта встреча войдет не из-за счета, а из-за гола Златана Ибрагимовича. На 43-й минуте Джовани дос Сантос навесил в штрафную едва ли не из центрального круга, и швед каким-то непостижимым образом пробил в одно касание.
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Несмотря на то, что матч проходил в Канаде, зрители аплодировали Ибрагимовичу. В том числе фанаты Торонто. Некоторые даже стоя. А сам Ибрагимович после гола не изобразил никаких гримас.
Напомним, в мае
Ибрагимович получил прямую красную карточку за подзатыльник сопернику.
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