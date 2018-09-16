Первый гол Роналду за Ювентус

Криштиану Роналду дублем размочил личный счет голов за Ювентус.
Португальский нападающий туринского Ювентуса Криштиану Роналду забил первый мяч в составе новой команды. Видео появилось в Twitter-аккаунте Marickian.
Форвард отличился на 49-й минуте в матче четвертого тура Серии А против команды Сассуоло.
После подачи углового защитник соперника срезал мяч в штангу, а форвард добил его в пустые ворота. На 65-й минуте португалец оформил дубль.
#JuveSassuolo 1-0 #ForzaJuve #FinoAllaFine @Cristiano #Ronaldo Scores first #Juve goal #cr7juve #SerieA pic.twitter.com/WhmdfcBG2c
— Marickian (@Marickian) 16 сентября 2018 г.
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Напомним, 10 июля Роналду перешел из мадридского Реала в туринский Ювентус.