Первый гол Роналду за Ювентус

Криштиану Роналду дублем размочил личный счет голов за Ювентус.

Португальский нападающий туринского Ювентуса Криштиану Роналду забил первый мяч в составе новой команды. Видео появилось в Twitter-аккаунте Marickian.

Форвард отличился на 49-й минуте в матче четвертого тура Серии А против команды Сассуоло.

После подачи углового защитник соперника срезал мяч в штангу, а форвард добил его в пустые ворота. На 65-й минуте португалец оформил дубль.

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Напомним, 10 июля Роналду перешел из мадридского Реала в туринский Ювентус.