Впервые в старте: Ярмоленко забил дебютный гол за Вест Хэм

В игре 5 тура чемпионата Англии против Эвертона Ярмоленко забил свой первый гол за свою новую команду Вест Хэм.

Это взятие ворот произошло уже на 11 минуте противостояния. Арнаутович и Ярмоленко выскочили на ворота Эвертона. Австриец покатил, а украинец одним прикосновением переправил мяч в сетку.

Quality interception from Balbuena to start off the counter attack. Arnie unselfishly squares it to Yarmolenko to make it 1-0. COYI! #EVEWHU #WHU pic.twitter.com/7DENDEeQQ2

— ⚒ COYIrons.com ⚒ (@COYIrons_com) 16 сентября 2018 г.