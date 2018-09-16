PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт / Впервые в старте: Ярмоленко забил дебютный гол за Вест Хэм/

Впервые в старте: Ярмоленко забил дебютный гол за Вест Хэм

Украинский полузащитник английского Вест Хэма Андрей Ярмоленко отличился дебютным голом за свой новый клуб.

В игре 5 тура чемпионата Англии против Эвертона Ярмоленко забил свой первый гол за свою новую команду Вест Хэм.

Это взятие ворот произошло уже на 11 минуте противостояния. Арнаутович и Ярмоленко выскочили на ворота Эвертона. Австриец покатил, а украинец одним прикосновением переправил мяч в сетку.

Читайте: Пеллегрини обьяснил, почему Ярмоленко нет в старте

Отметим, что Андрей впервые появился в стартовом составе “молотобойцев” в рамках АПЛ.

Напомним, свой дебютный матч в английской премьер-лиге Ярмоленко провел против Ливерпуля.

Фото: whufc.com

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка