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Чем поразил Ярмоленко в матче против Вест Хэма

Андрей Ярмоленко отличился первыми голами в английской Премьер-лиге.

Игра украинского хавбека Вест Хэма Андрея Ярмоленко в матче против Эвертона поразила поклонников молотобойцев.

В опросе клубного Twitter он набрал 48% голосов, значительно опередив своих партнеров по команде.

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Напомним, в 5-м туре Премьер-лиги Ярмоленко впервые вышел на матч в основе и оформил дубль.

Также Ярмоленко стал первым за последние 10 лет футболистом, который отметился забитым голом в АПЛ. Последний раз наши игроки поражали ворота на Туманном Альбионе 11 мая 2008 года. Тогда Андрей Воронин отличился за Ливерпуль в ворота Тоттенхэма.

К слову, шведский футболист Златан Ибрагимович, выступающий за Лос-Анджелес Гэлакси, забил 500-й гол в карьере.

Фото: Getty Images.

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