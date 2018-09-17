Где смотреть Шахтер — Хоффенхайм

Прямую трансляцию матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов между Шахтером и Хоффенхаймом покажет телеканал Футбол 2.

В первом матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА донецкий Шахтер дома примет немецкий Хоффенхайм. Матч пройдет 19 сентября в Харькове на стадионе Металлист.

Начало матча в 19:55.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 2.

Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.

Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции на Фактах ICTV.

Фото: FC SHAKHTAR DONETSK