Конная полиция затоптала насмерть пятерых фанатов

Во время матча африканской Лиги чемпионов между Примейру (Ангола) и Мазамбе (ЮАР) произошла трагедия.
Матч африканской Лиги чемпионов между Примейру (Ангола) и Мазамбе (ЮАР) завершился трагедией.
Игра прошла на стадионе 11 ноября в столице Анголы Луанде.
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После окончания матча возле одного из выходов началась давка, которая образовалась из-за запертых ворот. После их открытия толпа вывалилась прямо на конную полицию.
Об этом сообщает antvt.
В результате трагедии погибли пять человек, еще семь получили повреждения различной степени тяжести.
Министерство спорта Анголы обвинило жертв трагедии в недостаточных мерах собственной безопасности.
Напомним, олимпийского чемпиона Яна Ульриха отправили в психиатрическую больницу.
Фото: DiskiStyle