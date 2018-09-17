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Конная полиция затоптала насмерть пятерых фанатов

Во время матча африканской Лиги чемпионов между Примейру (Ангола) и Мазамбе (ЮАР) произошла трагедия.

Матч африканской Лиги чемпионов между Примейру (Ангола) и Мазамбе (ЮАР) завершился трагедией.

Игра прошла на стадионе 11 ноября в столице Анголы Луанде.

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После окончания матча возле одного из выходов началась давка, которая образовалась из-за запертых ворот. После их открытия толпа вывалилась прямо на конную полицию.

Об этом сообщает antvt.

В результате трагедии погибли пять человек, еще семь получили повреждения различной степени тяжести.

Министерство спорта Анголы обвинило жертв трагедии в недостаточных мерах собственной безопасности.

Напомним, олимпийского чемпиона Яна Ульриха отправили в психиатрическую больницу.

Фото: DiskiStyle

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