Шахтер — Хоффенхайм прогноз букмекеров на матч

Шахтер на стадионе Металлист сыграет против Хоффенхайма в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов 2018/19.

Шахтер в среду, 19 сентября, проведет матч в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором горняки дома на стадионе Металлист сыграют против Хоффенхайма.

По мнению букмекеров фаворитом матча являются подопечные Паулу Фонсеки. На победу Шахтера принимают ставки с коэффициентом 1.99. Успех немецкой команды оценивают в 3.70. Ничейный результат встречи – 3.80.

Отметим, что Факты ICTV проведут онлайн-трансляцию встречи. Начало в 19:55.

Фото: TSG Hoffenheim, FC SHAKHTAR DONETSK.