Украинский уик-энд: дубль Ярмоленко в АПЛ и две победы в Греции

В активе украинских сборников на прошлой неделе дубль Андрея Ярмоленко в АПЛ и победа в Бельгии.

Мануэль Пеллегрини впервые за 5 туров АПЛ доверил место в стартовом составе украинскому вингеру Андрею Ярмоленко. Хавбек молотобойцев за такое доверие от коуча на матч против Эвертона отблагодарил его дублем.

На 11-й минуте Ярмоленко замкнул передачу от австрийца Марко Арнаутовича. Через 20 минут украинец убрал двух защитников ирисок, искусно сместился с фланга ближе к центру штрафной и попал в дальний угол.

Матч завершился со счетом 3:1 в пользу Вест Хэм Юнайтед. Еще один гол за лондонцев забил Арнаутович. После 5-ти туров подопечные Мануэля Пеллегрини занимают 16-ю строчку, имея в активе пока 3 очка.

Еще один представитель Украины в английской Премьер-лиге Александр Зинченко попал впервые в сезоне в заявку Манчестер Сити на игру. Гвардиола включил украинца в список на игру против Фулхэма, которую горожане выиграли со счетом 3:0. Зинченко весь матч просидел в запасе.

А вот украинский голкипер Леганеса Андрей Лунин на матч против Вильярреала оказался вне заявки. 46-летний коуч команды Маурисио Пельегрино ничего скрывать не стал:

— Первым номером в поединке против Вильярреала будет Иван Куэльяр. Все наши вратари в полном порядке. Отмечу только, что Андрей Лунин присоединился к коллективу после международной паузы последним, – сказал Пельегрино.

Зато Леганес без Лунина минимально уступил сопернику 0:1.

В третьем туре греческой Суперлиги впервые после травмы вышел на поле в составе афинского АЕКа защитник Дмитрий Чигринский. Украинец отыграл весь матч, а его партнеры по команде четыре раза заставляли гостей с Паниониоса вынимать мяч из сетки ворот. Забивали Понсе, Бакасетас и Клонаридис (дважды).

А вот украинцы Евгений Хачериди и Евгений Шахов не вышли в стартовом составе ПАОКа на игру против ОФИ. Однако, если Хачериди не попал в заявку, то Шахов 80 минут провел на скамейке запасных. Хавбек появился при счете 3:1 в пользу ПАОКа. Хотя Шахов и не отметился результативными действиями, но помог своей команде одержать победу.

А в чемпионате Бельгии неожиданное поражение потерпел Гент Романа Яремчука, который дома принимал Сент-Трюйден с другим украинцем Романом Безусом. Яремчук сыграл 76 минут встречи, после чего был заменен. А вот Безус отметился ассистом и двумя желтыми карточками, которые повлекли за собой удаление.

А вот Генк Руслана Малиновского несмотря на его отсутствие из-за дисквалификации, минимально обыграл Андерлехт с Евгением Макаренко 1:0. Макаренко вышел в стартовом составе гостей и отыграл полный матч. После семи туров Генк занимает второе место в турнирной таблице (17 очков), Андерлехт – третью (13 очков).

Кроме Малиновского игру из-за дисквалификации пропускал Евгений Селезнев в турецкой Суперлиге и Евгений Коноплянка в Бундеслиге.