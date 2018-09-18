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Лига чемпионов: календарь и результаты матчей

Факты ICTV предлагают ознакомиться с результатами и расписанием матчей группового этапа Лиги чемпионов 2018/19.

Лига чемпионов УЕФА сезона 2018/19 стартует 18 сентября.

Согласно новому формату турнира, на этой стадии изменено время матчей. Отныне игры будут начинаться в 19:55 и 22:00.

Читайте: Лига чемпионов: УЕФА представила эпический промо-ролик группового этапа

Единственный представитель Украины в Лиге чемпионов донецкий Шахтер попал в группу F и начнет свой еврокубковый путь с домашнего поединка против немецкого Хоффенхайма.

Группа А

Команда І П Н П З П О
1.   Монако
2.   Брюгге
3.   Боруссия Д
4.   Атлетико

 

1 тур. 18.09 4 тур. 6.11
22:00 Монако _:_ Атлетико 19:55 Монако _:_ Брюгге
22:00 Брюгге _:_ Боруссия Д 22:00 Атлетико _:_ Боруссия Д
2 тур. 3.10 5 тур. 28.11
22:00 Атлетико _:_ Брюгге 19:55 Атлетико _:_ Монако
22:00 Боруссия Д _:_ Монако 22:00 Боруссия Д _:_ Брюгге
3 тур. 24.10 6 тур. 11.12
19:55 Брюгге _:_ Монако 22:00 Брюгге _:_ Атлетико
22:00 Боруссия Д _:_ Атлетико 22:00 Монако _:_ Боруссия Д

Группа B

Команда І П Н П З П О
1.    Тоттенхэм
2.   Интер
3.   ПСВ
4.   Барселона

 

1 тур. 18.09 4 тур. 6.11
19:55 Барселона _:_ ПСВ 22:00 Интер _:_ Барселона
19:55 Интер _:_ Тоттенхэм 22:00 Тоттенхэм _:_ ПСВ
2 тур. 3.10 5 тур. 28.11
22:00 ПСВ _:_ Интер 22:00 ПСВ _:_ Барселона
22:00 Тоттенхэм _:_ Барселона 22:00 Тоттенхэм _:_ Интер
3 тур. 24.10 6 тур. 11.12
19:55 ПСВ _:_ Тоттенхэм 22:00 Барселона _:_ Тоттенхэм
22:00 Барселона _:_ Интер 22:00 Интер _:_ ПСВ

Группа С

Команда І П Н П З П О
1.   Ливерпуль
2.   ПСЖ
3.   Наполи
4.   Црвена Звезда

 

1 тур. 18.09 4 тур. 6.11
22:00 Ливерпуль _:_ ПСЖ 19:55 Црвена Звезда _:_ Ливерпуль
22:00 Црвена Звезда _:_ Наполи 22:00 Наполи _:_ ПСЖ
2 тур. 2.10 5 тур. 28.11
19:55 ПСЖ _:_ Црвена Звезда 22:00 Наполи _:_ Црвена Звезда
22:00 Наполи _:_ Ливерпуль 22:00 ПСЖ _:_ Ливерпуль
3 тур. 24.10 6 тур. 11.12
22:00 Ливерпуль _:_ Црвена Звезда 22:00 Ливерпуль _:_ Наполи
22:00 ПСЖ _:_ Наполи 22:00 Црвена Звезда _:_ ПСЖ

Группа D

Команда І П Н П З П О
1.   Шальке
2.   Порту
3.   Локомотив Москва
4.   Галатасарай

 

1 тур. 18.09 4 тур. 6.11
22:00 Галатасарай _:_ Локомотив 22:00 Порту _:_ Локомотив
22:00 Шальке _:_ Порту 22:00 Шальке _:_ Галатасарай
2 тур. 3.10 5 тур. 28.11
19:55 Локомотив _:_ Шальке 19:55 Локомотив _:_ Галатасарай
22:00 Порту _:_ Галатасарай 22:00 Порту _:_ Шальке
3 тур. 24.10 6 тур. 11.12
22:00 Галатасарай _:_ Шальке 19:55 Галатасарай _:_ Порту
22:00 Локомотив _:_ Порту 19:55 Шальке _:_ Локомотив

Група Е

Команда І П Н П З П О
1.   Бавария
2.   Аякс
3.   АЕК
4.   Бенфика

 

1 тур. 19.09 4 тур. 7.11
19:55 Аякс _:_ АЕК 22:00 Бенфика _:_ Аякс
22:00 Бенфика _:_ Бавария 22:00 Бавария _:_ АЕК
2 тур. 2.10 5 тур. 27.11
22:00 АЕК _:_ Бенфика 19:55 АЕК _:_ Аякс
22:00 Бавария _:_ Аякс 22:00 Бавария _:_ Бенфика
3 тур. 23.10 6 тур. 12.12
19:55 АЕК _:_ Бавария 22:00 Аякс _:_ Бавария
22:00 Аякс _:_ Бенфика 22:00 Бенфика _:_ АЕК

Група F

Команда І П Н П З П О
1.   Манчестер Сити
2.   Шахтер Донецк
3.   Лион
4.   Хоффенхайм

 

1 тур. 19.09 4 тур. 7.11
19:55 Шахтер _:_ Хоффенхайм 22:00 Лион _:_ Хоффенхайм
22:00 Манчестер Сити _:_ Лион 22:00 Манчестер Сити _:_ Шахтер
2 тур. 2.10 5 тур. 27.11
19:55 Хоффенхайм _:_ Манчестер Сити 22:00 Лион _:_ Манчестер Сити
22:00 Лион _:_ Шахтер 22:00 Хоффенхайм _:_ Шахтер
3 тур. 23.10 6 тур. 12.12
22:00 Хоффенхайм _:_ Лион 22:00 Манчестер Сити _:_ Хоффенхайм
22:00 Шахтер _:_ Манчестер Сити 22:00 Шахтер _:_ Лион

Група G

Команда І П Н П З П О
1.   Виктория Плзень
2.   Рома
3.   Реал Мадрид
4.   ЦСКА

 

1 тур. 19.09 4 тур. 7.11
22:00 Виктория _:_ ЦСКА 19:55 ЦСКА _:_ Рома
22:00 Реал _:_ Рома 22:00 Виктория _:_ Реал
2 тур. 2.10 5 тур. 27.11
22:00 Рома _:_ Виктория 19:55 ЦСКА _:_ Виктория
22:00 ЦСКА _:_ Реал 22:00 Рома _:_ Реал
3 тур. 23.10 6 тур. 12.12
22:00 Реал _:_ Виктория 19:55 Реал _:_ ЦСКА
22:00 Рома _:_ ЦСКА 19:55 Виктория _:_ Рома

Група Н

Команда І П Н П З П О
1.   Манчестер Юнайтед
2.   Ювентус
3.   Валенсия
4.   Янг Бойз

 

1 тур. 19.09 4 тур. 7.11
22:00 Валенсия _:_ Ювентус 19:55 Валенсия _:_ Янг Бойз
22:00 Янг Бойз _:_ МЮ 22:00 Ювентус _:_ МЮ
2 тур. 2.10 5 тур. 27.11
19:55 Ювентус _:_ Янг Бойз 19:55 МЮ _:_ Янг Бойз
22:00 МЮ _:_ Валенсия 22:00 Ювентус _:_ Валенсия
3 тур. 23.10 6 тур. 12.12
19:55 Янг Бойз _:_ Валенсия 22:00 Валенсия _:_ МЮ
22:00 МЮ _:_ Ювентус 22:00 Янг Бойз _:_ Ювентус

Фото: Katatonia82| Dreamstime.com

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