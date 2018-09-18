PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт / Лига чемпионов: УЕФА представила эпический промо-ролик группового этапа/

Лига чемпионов: УЕФА представила эпический промо-ролик группового этапа

УЕФА в официальном Twitter показал трейлер нового сезона Лиги чемпионов 2018/19.

УЕФА в официальном Twitter Лиги чемпионов показал трейлер нового сезона турнира.

Читайте: Лига чемпионов 2018/19: результаты жеребьевки группового этапа

Создатели ролика представили всех участников группового этапа, выделив по главному герою в каждой из команд. Так, лицом Шахтера стал главный тренер горняков Паулу Фонсека.

Напомним, матчи группового этапа Лиги чемпионов УЕФА стартуют 18 сентября.

Напомним, футболист Манчестер Сити Александр Зинченко попал в проморолик FIFA 19 от компании EA Sports.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка