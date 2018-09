Лига чемпионов: УЕФА представила эпический промо-ролик группового этапа

УЕФА в официальном Twitter Лиги чемпионов показал трейлер нового сезона турнира.

Читайте: Лига чемпионов 2018/19: результаты жеребьевки группового этапа

Создатели ролика представили всех участников группового этапа, выделив по главному герою в каждой из команд. Так, лицом Шахтера стал главный тренер горняков Паулу Фонсека.

Exhilarating, epic, awe-inspiring

Get ready for the UEFA Champions League pic.twitter.com/GOQSV9waKf

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 17 сентября 2018 г.