Лига чемпионов: УЕФА представила эпический промо-ролик группового этапа

УЕФА в официальном Twitter показал трейлер нового сезона Лиги чемпионов 2018/19.

УЕФА в официальном Twitter Лиги чемпионов показал трейлер нового сезона турнира.

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Создатели ролика представили всех участников группового этапа, выделив по главному герою в каждой из команд. Так, лицом Шахтера стал главный тренер горняков Паулу Фонсека.

Exhilarating, epic, awe-inspiring Get ready for the UEFA Champions League pic.twitter.com/GOQSV9waKf — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 17 сентября 2018 г.

Напомним, матчи группового этапа Лиги чемпионов УЕФА стартуют 18 сентября.

Напомним, футболист Манчестер Сити Александр Зинченко попал в проморолик FIFA 19 от компании EA Sports.