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Умер звездный боец UFC

Японская звезда смешанных единоборств Норифуми Ямамото умер от рака.

Боец Норифуми Ямамото умер в возрасте 41 года от рака.

Об этом сообщает издание The Sun.

О смерти бывшего спортсмена UFC было объявлено утром 18 сентября. В сообщении, опубликованном в официальном Twitter-аккаунте Ямамото, высказывалась благодарность поклонникам японца, которые поддерживали его в борьбе с раком. У него осталась жена и двое маленьких дочерей.

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О своем диагнозе Ямамото объявил в августе.

Японец начал карьеру в MMA еще в 2001 году, выступая в промоушине Shooto. Он также запомнился любителям спорта, благодаря поединках в K-1, Dream и UFC.

За свою карьеру Ямамото одержал 18 побед и потерпел 6 поражений.

Напомним, комментатор умер после поражения своей сборной на ЧМ.

Фото: instagram.com/kid_yamamoto

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