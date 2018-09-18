Умер звездный боец UFC

Японская звезда смешанных единоборств Норифуми Ямамото умер от рака.
Боец Норифуми Ямамото умер в возрасте 41 года от рака.
Об этом сообщает издание The Sun.
О смерти бывшего спортсмена UFC было объявлено утром 18 сентября. В сообщении, опубликованном в официальном Twitter-аккаунте Ямамото, высказывалась благодарность поклонникам японца, которые поддерживали его в борьбе с раком. У него осталась жена и двое маленьких дочерей.
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О своем диагнозе Ямамото объявил в августе.
Японец начал карьеру в MMA еще в 2001 году, выступая в промоушине Shooto. Он также запомнился любителям спорта, благодаря поединках в K-1, Dream и UFC.
За свою карьеру Ямамото одержал 18 побед и потерпел 6 поражений.
Напомним, комментатор умер после поражения своей сборной на ЧМ.
Фото: instagram.com/kid_yamamoto