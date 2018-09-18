Стало известно, кто получил первую копию FIFA 19

Криштиану Роналду получил от компании EA Sports первую в мире копию футбольного симулятора FIFA 19.
Нападающий Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду на своей странице в Instagram выложил фото, где представил первую в мире копию FIFA 19.
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Разработчик игры EA Sports специально предоставил ее Роналду первым до официального выхода игры в свет.
— Спасибо EA Sports за первую в мире копию FIFA 19. Присоединяйтесь ко мне в игре, – написал Криштиану.
Именно форвард Ювентуса изображен на официальной обложке новой версии FIFA. Также его лицо можно увидеть при загрузке игры.
Официальная дата выхода новой версии футбольного симулятора FIFA 19 – 28 сентября.
Ранее были представлены карточки футболистов в FIFA 19. Португалец возглавил рейтинг вместе с форвардом Барселоны Лионелем Месси – у футболистов показатель 94.
Ранее Криштиану Роналду дублем размочил личный счет голов за Ювентус.
Фото: cristiano