Стало известно, кто получил первую копию FIFA 19

Криштиану Роналду получил от компании EA Sports первую в мире копию футбольного симулятора FIFA 19.

Нападающий Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду на своей странице в Instagram выложил фото, где представил первую в мире копию FIFA 19.

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Разработчик игры EA Sports специально предоставил ее Роналду первым до официального выхода игры в свет.

— Спасибо EA Sports за первую в мире копию FIFA 19. Присоединяйтесь ко мне в игре, – написал Криштиану.

Именно форвард Ювентуса изображен на официальной обложке новой версии FIFA. Также его лицо можно увидеть при загрузке игры.

Официальная дата выхода новой версии футбольного симулятора FIFA 19 – 28 сентября.

Ранее были представлены карточки футболистов в FIFA 19. Португалец возглавил рейтинг вместе с форвардом Барселоны Лионелем Месси – у футболистов показатель 94.

Ранее Криштиану Роналду дублем размочил личный счет голов за Ювентус.

Фото: cristiano