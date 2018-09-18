PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт / The Ring: Ломаченко - лучший боксер мира/

The Ring: Ломаченко – лучший боксер мира

Украинец Василий Ломаченко возглавил рейтинг лучших боксеров мира журнала The Ring.

Чемпион мира по версии WBA в тяжелом весе Василий Ломаченко получил признание от авторитетного издания – The Ring.

Сайт признал украинца лучшим в обновленном рейтинге топовых боксеров планеты.

Отметим, что в пятерку лучших вошел и абсолютным чемпион мира в тяжелом весе – Александр Усик.

Читайте: Тайсон в России рассказал о Ломаченко – лучшем боксере на планете

  1. Василий Ломаченко
  2. Теренс Кроуфорд
  3. Сауль Альварес
  4. Геннадий Головкин
  5. Александр Усик
  6. Майки Гарсия
  7. Наойя Инуэ
  8. Срисакет Сор Рунгвисаи
  9. Эррол Спенс
  10. Донни Ньетес

Как известно, следующий бой Василия Ломаченко состоится в декабре в Лос-Анджелесе.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка