The Ring: Ломаченко – лучший боксер мира

Украинец Василий Ломаченко возглавил рейтинг лучших боксеров мира журнала The Ring.
Чемпион мира по версии WBA в тяжелом весе Василий Ломаченко получил признание от авторитетного издания – The Ring.
Сайт признал украинца лучшим в обновленном рейтинге топовых боксеров планеты.
Отметим, что в пятерку лучших вошел и абсолютным чемпион мира в тяжелом весе – Александр Усик.
Читайте: Тайсон в России рассказал о Ломаченко – лучшем боксере на планете
- Василий Ломаченко
- Теренс Кроуфорд
- Сауль Альварес
- Геннадий Головкин
- Александр Усик
- Майки Гарсия
- Наойя Инуэ
- Срисакет Сор Рунгвисаи
- Эррол Спенс
- Донни Ньетес
Как известно, следующий бой Василия Ломаченко состоится в декабре в Лос-Анджелесе.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+