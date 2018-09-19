Хет-трик Месси принес Барселоне победу над ПСВ

Футболист Барселоны Лионель Месси фантастически начал новый сезон в Лиге чемпионов.

Барселона одержала победу над ПСВ в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Барселоне на стадионе Камп Ноу и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

На 31-й минуте Лионель Месси открыл счет, послав мяч в угол ворот ударом со штрафного. На 74-й минуте Усман Дембеле развернулся между двумя защитниками, вышел на ударную позицию и послал мяч под дальнюю штангу. Спустя три минуты Иван Ракитич закинул мяч в штрафную площадь на ход Месси, а Лео тонким ударом в касание сделал счет крупным.

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Вскоре каталонцы остались в меньшинстве — на 79-й минуте Самуэль Юмтити получил вторую желтую карточку. Впрочем, это не помешало Барселоне забить четвертый гол — на 87-й минуте Месси оформил хет-трик.

Напомним, сегодня, 19 сентября, Факты ICTV проведут онлайн-трансляцию матча Шахтер – Хоффенхайм.