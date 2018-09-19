PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт / Хет-трик Месси принес Барселоне победу над ПСВ/

Хет-трик Месси принес Барселоне победу над ПСВ

Футболист Барселоны Лионель Месси фантастически начал новый сезон в Лиге чемпионов.

Барселона одержала победу над ПСВ в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Барселоне на стадионе Камп Ноу и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

На 31-й минуте Лионель Месси открыл счет, послав мяч в угол ворот ударом со штрафного. На 74-й минуте Усман Дембеле развернулся между двумя защитниками, вышел на ударную позицию и послал мяч под дальнюю штангу. Спустя три минуты Иван Ракитич закинул мяч в штрафную площадь на ход Месси, а Лео тонким ударом в касание сделал счет крупным.

Читайте: Лига чемпионов: календарь и результаты матчей

Вскоре каталонцы остались в меньшинстве — на 79-й минуте Самуэль Юмтити получил вторую желтую карточку. Впрочем, это не помешало Барселоне забить четвертый гол — на 87-й минуте Месси оформил хет-трик.

Напомним, сегодня, 19 сентября, Факты ICTV проведут онлайн-трансляцию матча Шахтер – Хоффенхайм.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка