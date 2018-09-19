Кличко станет преподавателем Гарварда

Украинского боксера Владимира Кличко пригласили преподавать в одно из самых престижных учебных заведений в мире – Гарвардский университет.
В Гарвардском университете заинтересовались курсом Владимира Кличко Управление вызовами, рассказал мэр Киева Виталий Кличко в интервью theБабель.
– Владимир уже три или четыре года читает лекции в швейцарском университете Санкт-Галлена. В этом году ему поступило предложение читать лекции в Гарварде.
Это лекции с Challenge Management (Управление вызовами). Гарвард заинтересовался его лекциями и отзывами из швейцарского университета и он согласился, – рассказал Кличко.
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К слову, Святославу Вакарчуку удалось провести семестр в Стенфордском университете, где он был одновременно и студентом, и преподавателем.
Музыканту даже удалось спеть в стенах вуза несколько украинских песен.
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