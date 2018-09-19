Шахтер — Хоффенхайм: онлайн-трансляция матча

Смотрите онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер — Хоффенхайм на Фактах ICTV в среду, 19 сентября, в 19.45.

Шахтер и Хоффенхайм сойдутся на стадионе Металлист в Харькове в рамках матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов 2018/19 в среду, 19 сентября.

Для Хоффенхайма это второй еврокубковый сезон в истории, тогда как Шахтер имеет за собой уже солидный багаж выступлений, а матчем против немецкой команды горняки начнут для себя 13-й сезон в еврокубках.

В прошлом сезоне соперник Шахтера стал обладателем бронзовых медалей Бундеслиги, а вот пробиться в групповой этап подопечным Юлиана Нагельсмана тогда не удалось. Немцы уступили Ливерпулю, который в итоге дошел до финала ЛЧ. На групповой стадии Лиги Европы Хоффенхайм занял последнюю строчку в квартете, набрав 5 очков.

Читайте: Где смотреть Шахтер — Хоффенхайм

В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов горняки пробились в 1/8 финала, где уступили итальянской Роме.

В Шахтера точно не сыграет Иван Ордец из-за дисквалификации и травмированный Кайоде. А вот у соперника сразу 7 футболистов в лазарете: Амири, Белфодил, Бренет, Демирбей, Рупп, Хубнер и Гайгер. Под вопросом участие Касима, Акпогума и Бичакчича.

Прогноз букмекеров

По мнению букмекеров фаворитом матча являются подопечные Паулу Фонсеки. На победу Шахтера принимают ставки с коэффициентом 1.99. Успех немецкой команды оценивают в 3.70. Ничейный результат встречи — 3.80.

Прогноз Фактов ICTV

Шахтер – Хоффенхайм – 2:0